  • 29 Апрель 2022
USD 30.04.2022 71.0237 -1.2716
USD ММВБ 16:20 71.1341  
EUR 30.04.2022 74.5589 -0.7528
EUR ММВБ 16:20 74.6938  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

О чем не стоит забывать: 5 важных факторов выбора коттеджного поселка

Автор:


© Фото: Сити 78

Темы дня

В современных реалиях жители Петербурга все чаще хотят жить вне городской суеты в тихом спокойном комфортном месте. Этот тренд особенно четко наметился в 2020 году, в разгар пандемии, и с тех пор только набирает обороты.

Большим спросом стали пользоваться коттеджные посёлки. При выборе будущего жилья потенциальные покупатели, как правило, обращают внимание на основные факторы выбора, первый из которых – транспортная доступность.

Транспортная доступность.

У петербуржцев традиционно в приоритете Всеволожский район, который расположен близко к городу и имеет современную инфраструктуру. Несомненным плюсом является и богатство природы - леса занимают около 60 % всей площади территории, что гарантирует свежий воздух и красивые виды.

Здесь большой выбор коттеджных посёлков, и мы предлагаем познакомиться ближе с одним из них – премиальным проектом «Резиденция у озера». Он расположен в 21 км от Санкт- Петербурга и имеет выгодное сообщение со скоростными магистралями.

Уникальная природа

В последние годы клиенты стали чаще задумываться о живописных локациях, статусности и престижности места проживания, что является вторым ориентиром при выборе коттеджа.
«Резиденция у озера» расположилась на берегу Курголовского озера, там обустроены три пляжа, организованы освещенная велодорожка общей протяженностью 1 650 метров – летом, а зимой – лыжня шириной 4 метра вдоль всего пространства.

Инфраструктура для комфортной жизни

Несомненно, третьим фактором выбора коттеджного поселка для загородного проживания является наличие инфраструктуры, которая включает благоустроенную территорию, наличие парковой зоны, игровых и детских площадок, мест отдыха, а также аптек и магазинов и других объектов социальной инфраструктуры поблизости.

В «Резиденции у озера» обустроены детские, спортивные площадки, созданы места для прогулок, желающие могут играть на специальных полях в бочче и гольф. В 10 минутах езды находятся социальные объекты – школы, детские сады, аптеки и медицинские заведения. Кроме того, рядом расположены курорты «Северный склон» и «Охта-парк».

В настоящее время в «Резиденции у озера» строятся ресторан с открытым бассейном и подогревом, торговый центр и детский сад, планируется создать вертолетную площадку. Можно не беспокоиться и за безопасность: коттеджный поселок тщательно охраняется, имеет индивидуальное ограждение, в нём организовано круглогодичное видеонаблюдение, а въезд осуществляется по специальным пропускам.

Качественное благоустройство

Четвертым фактором при выборе коттеджного посёлка является его архитектура и концепция развития. Людям хочется находиться в комфортном, благоустроенном месте, которое сохранит свои изначальные характеристики и не будет риска попасть под хаотичные застройки.

Концепция коттеджного поселка заключается в сочетании всех благ цивилизации и жизни на лоне природы. Поселок имеет свой неповторимый стиль благоустройства, блестящие дизайнерские решения в части озеленения и продуманную инфраструктуру.

Репутация застройщика

Также необходимо пристально относиться к статусу застройщиков и выбирать только тех, которые имеют большой опыт и хорошую репутацию на рынке недвижимости. Холдинг «Сити 78» работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости с 2009 года. За это время компания построила в Ленинградской области три новых населенных пункта, а также реализовала десятки успешных проектов в сфере коммерческой недвижимости в российских регионах.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram