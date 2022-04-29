О чем не стоит забывать: 5 важных факторов выбора коттеджного поселка

В современных реалиях жители Петербурга все чаще хотят жить вне городской суеты в тихом спокойном комфортном месте. Этот тренд особенно четко наметился в 2020 году, в разгар пандемии, и с тех пор только набирает обороты.

Большим спросом стали пользоваться коттеджные посёлки. При выборе будущего жилья потенциальные покупатели, как правило, обращают внимание на основные факторы выбора, первый из которых – транспортная доступность.

Транспортная доступность.

У петербуржцев традиционно в приоритете Всеволожский район, который расположен близко к городу и имеет современную инфраструктуру. Несомненным плюсом является и богатство природы - леса занимают около 60 % всей площади территории, что гарантирует свежий воздух и красивые виды.

Здесь большой выбор коттеджных посёлков, и мы предлагаем познакомиться ближе с одним из них – премиальным проектом «Резиденция у озера». Он расположен в 21 км от Санкт- Петербурга и имеет выгодное сообщение со скоростными магистралями.

Уникальная природа

В последние годы клиенты стали чаще задумываться о живописных локациях, статусности и престижности места проживания, что является вторым ориентиром при выборе коттеджа.

«Резиденция у озера» расположилась на берегу Курголовского озера, там обустроены три пляжа, организованы освещенная велодорожка общей протяженностью 1 650 метров – летом, а зимой – лыжня шириной 4 метра вдоль всего пространства.

Инфраструктура для комфортной жизни

Несомненно, третьим фактором выбора коттеджного поселка для загородного проживания является наличие инфраструктуры, которая включает благоустроенную территорию, наличие парковой зоны, игровых и детских площадок, мест отдыха, а также аптек и магазинов и других объектов социальной инфраструктуры поблизости.

В «Резиденции у озера» обустроены детские, спортивные площадки, созданы места для прогулок, желающие могут играть на специальных полях в бочче и гольф. В 10 минутах езды находятся социальные объекты – школы, детские сады, аптеки и медицинские заведения. Кроме того, рядом расположены курорты «Северный склон» и «Охта-парк».

В настоящее время в «Резиденции у озера» строятся ресторан с открытым бассейном и подогревом, торговый центр и детский сад, планируется создать вертолетную площадку. Можно не беспокоиться и за безопасность: коттеджный поселок тщательно охраняется, имеет индивидуальное ограждение, в нём организовано круглогодичное видеонаблюдение, а въезд осуществляется по специальным пропускам.

Качественное благоустройство

Четвертым фактором при выборе коттеджного посёлка является его архитектура и концепция развития. Людям хочется находиться в комфортном, благоустроенном месте, которое сохранит свои изначальные характеристики и не будет риска попасть под хаотичные застройки.

Концепция коттеджного поселка заключается в сочетании всех благ цивилизации и жизни на лоне природы. Поселок имеет свой неповторимый стиль благоустройства, блестящие дизайнерские решения в части озеленения и продуманную инфраструктуру.

Репутация застройщика

Также необходимо пристально относиться к статусу застройщиков и выбирать только тех, которые имеют большой опыт и хорошую репутацию на рынке недвижимости. Холдинг «Сити 78» работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости с 2009 года. За это время компания построила в Ленинградской области три новых населенных пункта, а также реализовала десятки успешных проектов в сфере коммерческой недвижимости в российских регионах.