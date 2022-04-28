КГИОП согласовал строительство жилья в «Севкабеле»

Строительство жилых домов на месте одного из корпусов завода "Севкабель" согласовали в комитете по охране памятников. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В доме 39, крпус 5 на Кожевенной линии появится многоэтажная жилая застройка. Сейчас там находится корпус общей площадью почти 28 тысяч квадратных метров на участке, чья площадь составляет 102 тысячи квадратных метров.

Из разрешения КГИОП следует, что проект застройки этого места возведут жилой комплекс - один пятиэтажный и пять десятиэтажных домов. Максимальная высота построек составит 31,85 метра от уровня земли.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что проект кампуса СПбГУ в Пушкине рассмотрели на Градостроительном совете.