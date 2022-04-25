Петербург попал в десятку городов-лидеров по доходности инвестиций в недвижимость в России

Седьмое место в рейтинге городов-лидеров в России по доходности инвестиций в недвижимость занял Петербург. Первые места в топе заняли Бурятия и Магаданская область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Отмечается, что популярность такого вида инвестирования остается стабильной. В определенные периоды риелторы оценивали долю инвестиционного спроса на недвижимость до 20 процентов.

Кроме того, среднегодовая доходность в восьми регионах страны составила больше 15 процентов, а в 37 регионах больше 10 процентов. Первое место в рейтинге досталось Бурятии. В пятерку лидеров также вошла Амурская область, Адыгея и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих регионах цены на квартиры росли в последние два года.