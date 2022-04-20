10 домов на 2 075 квартир введут в эксплуатацию в Петербурге в 2022 году

В 2022 году в Петербурге собираются ввести в эксплуатацию 10 домов на 2 075 квартир. Крмоме того, хотят достроить один объект нежилого назначения. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" вице-губернатор города Николай Линченко, Северная столица уже не в первый раз становится примером по работе с обманутыми дольщиками. Например, в 2021 году завершили 22 многоквартирных жилых домов на 6 804 из числа проблемных объектов.

Также в пршлом году строители возвели пять многоквартирных жилых домов на 788 квартир. Объекты были на особом контроле комитета по имщуеству.