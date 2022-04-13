Первую очередь агропарка "Нарт" построили в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщили в Службе государственного строительного надзора и экспертизы.

В поселке Петро-Славянка на Софийской улице находятся два производственно-складских корпуса логистического центра полного цикла. Они представляют из себя два закрытых и отдельно стоящих здания со встроенными техническими помещениями. В них будут хранить овощи и фрукты с функцией пересортировки и отгрузки конечному потребителю.

Данный оптово-распределительный центр "Агропарк НАРТ" спроектировали как ключевое звено в развитии агропромышленного сектора. Строительство торговой площадки в городе поможет увеличить налогооблагаемую базу региона.