Более 100 строящихся объектов в Петербурге могут сдать с опозданием

На автоматическое продление сроков строительства могут претендовать застройщики 128 объектов капитального строительства в Петербурге. Возможно это станет благодаря антикризисной мере поддержки отрасли. Об этом сообщает телеканал 78.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором автоматически еще на год будут сроки разрешений на строительство, которые истекают до 1 августа этого года.

В Госстройнадзоре Петербурга заявили, что не все застройщики воспользуются этой возможностью. Часть строительных объектов, возможно, завершат раньше запланированных сроков, поскольку ранее правительство России приняло меры по поддержке бизнеса, однако в города на Неве еще не все ими воспользовались.