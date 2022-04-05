В марте 2022 года ввели более 200 тысяч квадратных метров жилья

В марте этого года в Петербурге ввели в эксплуатацию 210 396, 3 квадратных метров жилья в 183 домах. Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что такой объем в два раза больше, чем в марте прошлого года. Больше всего жилья ввели в Приморском районе - сдали два дома на 1 028 квартир. Второе место занял Выборгский район с 4 домами на 964 квартиры, а третье Красносельский район. Там ввели 1 дом на 664 квартиры.

Кроме того, в марте сдали 11 объектов общегражданского назначения. Например, склад со встроенными помещениями в Приморском районе, котельная в Выборгском районе и реконструкция подстанции в Московском районе.