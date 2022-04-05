Природа с городским комфортом: какие поселки востребованы в Ленобласти

Загородная недвижимость с каждым годом становится все востребованнее. Жизнь за городом полна своих плюсов, однако многие покупатели задаются вопросом: не повлечет ли переезд подальше от шумного города потерю привычной инфраструктуры и досуга? Разбираемся вместе с экспертами на примере коттеджного поселка «Резиденция у озера».

За время пандемии коронавируса спрос на загородную недвижимость вырос более чем на 30%. Какие предложения есть у девелоперов для тех, кто решился на переезд из суетливого мегаполиса в тихий пригород, мы рассмотрели на примере коттеджного поселка премиум-класса «Резиденция у озера».

Сейчас спрос на загородном рынке направлен на покупку готовых проектов с коммуникациями, инфраструктурой и благоустройством.

Разумнее всего в нынешних реалиях приобретать проекты, находящиеся на финальной стадии реализации, поскольку строительство новых домов будет корректироваться с подорожанием стройматериалов и нестабильностью курса валют.

«Девелопер не должен держать склад. В редких случаях какая-то электрика, инженерия завезены, но в большинстве — нет. Поэтому окончательная цена проекта, находящегося сегодня на начальной стадии, это рулетка, в которую мы сейчас все вместе играем», — отмечает главный редактор журнала «Пригород» Дмитрий Синочкин.

В нынешних условиях изменятся не только цены, но и сроки строительства и состав предложения. «Недвижимость в новых поселках однозначно подорожает. При этом не все заявленные девелопером обязательства по инфраструктуре будут выполнены в срок или выполнены вообще», — полагает Руслан Гайсин, председатель ХК «Сити 78» — девелопера «Резиденции у озера».

Инфраструктура для комфорта

Привлекательность места при покупке загородного дома прежде всего определяется хорошей транспортной доступностью.

«Поселок люксового уровня должен находиться не более чем в 45–60 минутах езды от города», — отмечает Дмитрий Синочкин.

«Например, из нашего коттеджного поселка можно добраться до города за 35 минут», — говорит Руслан Гайсин.

В современных загородных комплексах инфраструктура почти не отличается от городской.

Загородные проекты премиум-класса предлагаются девелоперами с качественным благоустройством, современным ландшафтным дизайном, местами для отдыха и спорта, детскими площадками и др.

«В нашем проекте созданы поля для мини-гольфа и бочче. Также мы предусмотрели безопасные велосипедные дорожки, которые не пересекаются с автомобильными дорогами и зимой превращаются в лыжню», — говорит Руслан Гайсин.

Не менее важным фактором при выборе места для жизни является социальная инфраструктура. В «Резиденции у озера» все объекты расположены поблизости: школы, детские сады, медицинские и торговые центры.

Сейчас в поселке в коттеджном поселке проходят работы по строительству садика и ведутся переговоры об открытии в «Резиденции у озера» ресторана и ТЦ.

Также важную роль при выборе загородного дома играет безопасность, которая в небольшом поселке обеспечивается проще, чем в городе.

«По общим прогнозам, в больших городах последствия кризиса будут заметнее, в том числе ожидается рост преступности. В небольшом же поселке расставил по углам охрану — и вопрос решен», — рассуждает Дмитрий Синочкин.

С видом на озеро

Покупая загородный дом, городской житель платит не только за качественную инфраструктуру и транспортную доступность, но и за чистый воздух и уникальность предложения. «Резиденция у озера» — это редкий проект, который имеет выход к озеру.

«Расположение на первой линии Курголовского озера — это гордость нашего поселка. Мы обустроили вдоль береговой линии три пляжа: песочный с шезлонгами и станцией вейкборда, травяной и пляж для посетителей с животными», — рассказал Руслан Гайсин.

Действительно, наличие большой широкой прибрежной полосы, выход к красивому озеру добавляют популярности проекту. Эту особенность «Резиденции у озера» отмечают и другие игроки. «И не просто наличие водоема, но и, что важно, доступ жителей к воде, большой пляж с белым песком, который девелопер специально завозил. Это напоминает острова Карибского бассейна», — говорит Игорь Карцев, генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент».

По словам Карцева, покупка загородной недвижимости — это отличный вариант вложения собственных средств в сравнении с покупкой квартиры в городе за такую же сумму.

«Резиденция у озера» — это один из немногих коттеджных поселков в Ленобласти, который будет завершен во II квартале 2022 года. Из 173 земельных участков три четверти уже проданы, при этом с начала года цены на участки не поменялись, подчеркнул глава компании Руслан Гайсин. Реализовать идеи в «Резиденции у озера» можно на участках площадью от 10,39 до 30,26 соток.