53 га земли под жилье выставили на торги на севере Петербурга

Под жилую застройку участок площадью 53 га в поселке Парголово продает банк непрофильных активов "Траст". Об этом заявили в пресс-службе Российского аукционного дома, который занимается организацией торгов.

"Траст" предоставил для торгов права требования к кипрской компании Odelburg Estates Limited, которой принадлежит петербургское ООО "Мегапром". Стоит отметить, что компания находится в процессе банкротства, с конца прошлого года суд ввел стадию распродажи ее имущества. Отмечается, что права требования обеспечены залогом - это земельный участок площадью 53 га в Парголово. Участок расположен недалеко от железнодорожной станции "Левашово" и выезда на КАД.