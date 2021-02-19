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Эксперты рассказали, почему люди все больше предпочитают малоэтажное жилье

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© Фото: Setl Group

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В Петербурге и Ленинградской области наметился тренд на малоэтажное строительство. Эксперты видят в этом большую перспективу и считают, что чиновникам надо уделить этой тенденции больше внимания.

Причины и следствие

Статистические данные говорят о том, что объекты ниже пяти этажей все чаще появляются среди предложений на рынке новостроек. Руководитель консалтингового центра компании «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева приводит следующие статистические данные: в городе и пригороде спрос на малоэтажное жилье вырос на 68 процентов в 2020 году. Всего число сделок по малоэтажкам составило 7,9 тысяч.

Объектом, в котором покупали жилье чаще всего, стал ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах». За год в нем приобрели две тысячи семьсот новых квартир. Это значительно превышает результат 2019 года. Можно сделать вывод, что доля жилого комплекса во всех сделках в малоэтажных новостройках составила 34 процента.

Как сообщают в компании «Петербургская Недвижимость», в настоящий момент продажи активно ведутся в двадцати четырех малоэтажных жилых комплексах в черте города и в девятнадцати объектах в пригородной зоне.

Эксперты называют одной из причин такой популярности «малоэтажек» пандемию коронавируса.

Вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области Валерий Виноградов считает, что покупатели начали все больше предпочитать жизнь вне городской суеты. При этом далеко не все имеют возможность приобрести отдельно стоящие загородные дома. Именно поэтому малоэтажная застройка стала новым трендом в последний год.



Цены – ниже, условия – комфортнее

Малоэтажная застройка интересна не только тем, что является альтернативой загородным домам, это еще и выгодное приобретение. Средняя стоимость квадратного метра в таких проектах сейчас составляет в Петербурге 120,5 тысяч рублей. Это примерно на 19% меньше, чем в многоэтажках. За пределами города разница составляет 15%.

Доля малоэтажной застройки сейчас составляет примерно 8% в общем объеме.

Скептики считают, что относительно низкая стоимость в таких комплексах обусловлена большой удаленностью их от центра Петербурга. Однако это неверное представление. Например, комплекс «Зеленый квартал» от Setl Group на Пулковских высотах расположен всего в двадцати минутах езды от метро «Московская». Столько же времени уйдет у его жителей на то, чтобы добраться на машине до Пулково или до заезда на КАД.

Впрочем, транспортная доступность – это далеко не последний привлекательный аргумент для покупателей. В таких местах всегда свежий воздух, кроме того, в комплексах формируется развитая инфраструктура – открываются магазины, спортивные клубы и прочее. К тому же, в таких домах гораздо меньше соседей, по сравнению с многоэтажками, которые иногда в шутку называют «человейниками».

Такие места очень хорошо подходят как для пожилых людей, так и для семей с маленькими детьми благодаря хорошо продуманным зонам для рекреации и прогулок на свежем воздухе.

Например, в комплексе «Зеленый квартал» есть несколько аллей, а в самом центре будет располагаться площадь с еловым сквером. Для детей здесь построены специальные игровые площадки SetlKids. Они подходят для детей разного возраста и спроектированы для гармоничного физического и умственного развития.

Еще одним из плюсов таких проектов являются планировки, – рассказывает Ольга Трошева. – В ЖК «Зеленый квартал» есть как просторные трехкомнатные квартиры, так и студии с большими окнами и балконами. Некоторые напоминают пространство загородных домов. А на последних этажах предусмотрены террасы и мансарды –это крайне редкое решение для многоэтажек.

При этом социальная инфраструктура квартала тоже удобна. Там достаточно парковок, как надземных, так и подземных, а на первых этажах домов расположены коммерческие помещения, где расположатся пекарни, банки и магазины. В квартале будут работать два детских сада и две школы.

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