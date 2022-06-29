Эксперты рассказали о будущем градозащитников в Петербурге

В этом году Смольный стал активнее оказывать давление на градозащитную среду Петербурга. В мае Совету по сохранению культурного наследия вице-губернатор Николай Линченко отказал в проведении регулярных ежемесячных заседаний, где обсуждались острые вопросы градозащитных проблем.

В петербургском отделении «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) развернулся настоящий скандал в борьбе за должность председателя. Как считает координатор общественного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов, есть риск, что организация может перестать быть градозащитной, а станет частью комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП). Ведомством управляет Сергей Макаров, - сообщает Neva.Today.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор отмечает, что городская администрация будет влиять на решения градозащитников, потому что их действия неприемлимы для действующей власти.

Градозащитники всегда были проблемой для петербургской власти по многим причинам. Одна из них - возможность выражать критику решениям Смольного. Поэтому сейачс пытаются принизить их значимость. Власти не выгодны и ненужны скандалы, которые могут спровоцировать градохащитники.