«Почти вечные» лифты появились в домах Красногвардейского района

На севере Петербурга обновляют лифты. В Красногвардейском районе во вторник, 2 ноября, установили сразу 27 новых подъемников в домах на Белорусской улице, проспектах Ириновском и Наставников. Как сообщают «Невские Новости», срок службы новых лифтов составляет 50 лет. Это в пять раз больше, чем у стандартных подъемников.

Новые лифты оснащены звуковым оповещением, кнопками с подсветкой и шрифтом Брайля. До конца года в эксплуатацию в Петербурге будут введены более 1,1 тысячи лифтов. На их обновления город потратит свыше 3,5 миллиардов рублей.

В текущем году больше всего лифтов заменили в Выборгском, Красногвардейском, Невском и Центральном районах.