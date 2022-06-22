Госдолг РФ будет выплачивать рублями

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты валютного долга России будут осуществляться в рублях.

Как сообщают РИА Новости, указ, который устанавливает временной порядок выплат по государственному долгу в рублях, доступен на официальном сайте правовой информации. Данный указ предполагает, что можно будет открыть на имя одного или нескольких зарубежных депозитариев без личного присутствия их представителей счета типа "И", ведущегося в валюте России: в рублях.

Бенефициарами таких счетов являются владельцы еврооблигаций.

Кроме того, Министерство финансов в праве будет подписывать соглашения с центральным депозитарием и банками РФ, а также другими лицами. В роли организации, которая будет вести учет держателей российских еврооблигаций и выплачивать им с точки определенные облигации, выступит Центральный депозитарий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Министерство финансов Америки запретит проведение долларовых платежей по государственному долгу России.