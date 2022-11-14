Корпорация МСП запустила сервис по проверке контрагентов

Корпорация МСП совместно с ФНС России запустили на Цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов и разместили адреса массовой регистрации бизнеса, чтобы уберечь МСП, самозанятых и тех, кто только открывает свой бизнес от сотрудничества с ненадежными партнерами и компаниями-однодневками. Пользователи мгновенно получат данные непосредственно из налоговой бесплатно и без ограничений по количеству запросов.

Проверка компаний ведется по более чем 20 параметрам, среди которых информация о налоговых правонарушениях, дисквалификации руководителей и учредителей, об ограничениях участия в юридическом лице. Помимо этого, можно запросить выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с возможностью скачивания, узнать категорию субъекта в Реестре субъектов МСП и промониторить финансовое состояние компании. Стоит отметить, что объем доступной информации будет зависеть от стадии бизнеса и организационно-правовой формы контрагента.

«Проверка контрагентов — это один из способов обезопасить свой бизнес. И в нынешних турбулентных условиях предпринимателям нужна дополнительная уверенность в том, что их партнеры надежны, и сотрудничество с ними не принесет проблем. Это поможет избежать финансовых потерь и блокировки исходящих платежей, а также позволит сохранить деловую репутацию», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.