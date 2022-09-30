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Депутаты и банки откликнулись на призыв о поддержке мобилизованных россиян

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© Фото: Baltphoto

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Государственная Дума Российской Федерации приняла новый законодательный проект, согласно которому мобилизованные граждане получат кредитные каникулы. Данные нововедения коснутся также добровольцев и контрактников.
 
Как рассказал в своем телеграм-канале депутат ГосДумы РФ Алексей Красноштанов, мобилизованные россияне, а также лица, которые находятся у них на содержании, смогут приостановить свои обязательства по кредиту. Также данная категория граждан сможет сократить размер ежемесячных платежей во время службы.
 
Помимо этого, депутат отмечает, что, если мобилизованный гражданин, контрактник или доброволец погибнет, то обязательства по кредитным выплатам прекратятся. Лимиты будут определены Правительством РФ.
 
Откликнулось на поддержку мобилизованных россиян и руководство российских банков. Так, заместитель председателя Правления «Сбербанка» Анатолий Попов отметил:
 
«Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов. Заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей СберБизнес».

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