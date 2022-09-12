  • 12 Сентябрь 2022
USD 13.09.2022 60.4568 +-0.0128
USD ММВБ  
EUR 13.09.2022 61.3127 +0.4556
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Сбер приглашает предпринимателей Северо-Запада на бизнес-форум СберБизнес|Live «Перезагрузка бизнеса»

Автор:


© Фото: Сбер

Темы дня

29 сентября 2022 года Сбер проведет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес|Live «Перезагрузка бизнеса» в Санкт-Петербурге.
 
В ходе трёхчасового форума ведущие эксперты в области маркетинга, финансов, стратегического менеджмента и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей на примере спортивного комплекса – стадиона «Динамо» и экологичном производстве ООО «Фрешдей». Спикеры предложат инструменты, которые помогут масштабировать бизнес в кризис, диверсифицировать доходы и повысить личную производительность.
 
Хэдлайнером события станет: известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн. Перед участниками форума также выступят: Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог», доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, Николай Голещихин, эксперт по стратегическому менеджменту и Ильяна Левина, интернет-маркетолог, эксперт по увеличению конверсии.

Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Форумы, которые Сбер организует для предпринимателей, – это новые знания и идеи для развития бизнеса. Это разбор реальных региональных кейсов с рекомендациями опытных экспертов. По отзывам наших клиентов, участие в СберБизнес|Live вдохновляет на смелые решения для перезагрузки бизнеса, для развития и запуска новых компаний. Мы будем рады видеть и опытных, и новых игроков рынка со всего Северо-Запада на этой встрече».

В этом году форум проходит в онлайн-режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее и для тех представителей предпринимательского сообщества, которые в день мероприятия будут находиться за пределами Санкт-Петербурга.
Трансляция форума состоится на платформе sberbusiness.live. Начало 29 сентября в 15:00. Участие бесплатное. Регистрируйтесь по ссылке

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями
    31.08.22
    АО «ЛОЭСК» – 18 лет
    30.08.22
    Концерт, розыгрыш подарков, скидки 30% и большая детская зона – это все на празднике «Галамарта»!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram