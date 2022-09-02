Сбер упростил дистанционное открытие счёта для ИП

Сбер модернизировал сервис «Дистанционное открытие первого счёта для индивидуальных предпринимателей» . Теперь стать корпоративным клиентом банка, не посещая офис, можно по двум документам: паспорту гражданина РФ и СНИЛС. Процедура займёт не более 20 минут.

Для открытия счёта нужно иметь доступ в СберБанк Онлайн (то есть являться клиентом банка в качестве физического лица), действующий статус ИП, квалифицированную электронную подпись ФНС и устройство на ОС Windows.

Серей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Нашему сервису "Дистанционное открытие первого счёта ИП" уже три года. Он очень востребован среди предпринимателей, потому что позволяет быстро открыть счёт без визита в банк и сразу начать им пользоваться. Мы упростили процедуру идентификации клиентов: раньше для открытия счёта требовался биометрический загранпаспорт и смартфон с определённым программным обеспечением, а теперь достаточно паспорта, СНИЛС, квалифицированной электронной подписи и Windows-устройства. Сейчас мы разрабатываем аналогичный сервис для ООО, в конце года юридические лица смогут его оценить».

Чтобы открыть расчётный счёт, необходимо: