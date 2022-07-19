Маркетплейс Сбербанка начал продавать зарубежные активы

«Портал DA» — имущественный маркетплейс Сбербанка — активно развивается. Сбер сообщил, что теперь портал начал продавать и зарубежные активы: на сегодняшний день насчитывается несколько сотен лотов общей стоимостью более семи миллиардов рублей.

Сервис предлагает жилую и коммерческую недвижимость, оборудование, товары, земельные участки и производственные комплексы.

Растёт и число продаваемых объектов на территории РФ. Так, сейчас на продажу выставлен региональный лот из 49 участков для малоэтажного жилищного строительства в пос. Романовка Всеволожске района Ленинградской области. Начальная цена 800 млн рублей, аукцион состоится 9 августа. Заявку на участие можно направить до 6 августа.

Удобное расположение, выгодная цена и возросший спрос на загороднюю недвижимость делают лот весьма перспективным вложением, считают эксперты. По неподтвержденным данным первоначальная цена может быть снижена до 720 млн рублей.