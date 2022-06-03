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Соглашение о реновации промзоны «Горская» стало единственным исполненным за год петербургским контрактом

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Петербургский «Мегалайн» стал единственной компанией, которая за 365 дней выполнила все пункты подписанного на ПМЭФ-2021 инвестиционного соглашения с правительством города. Другие петербургские компании с крупными контрактами по разным причинам свои обязательства выполнять не собираются.

Петербургский «Мегалайн» стал единственной компанией, которая за 365 дней выполнила все пункты подписанного на ПМЭФ-2021 инвестиционного соглашения с правительством города. Другие петербургские компании с крупными контрактами по разным причинам свои обязательства выполнять не собираются.
 
В рамках ПМЭФ-2021, проходившем в Санкт-Петербурге в начале июня прошлого года было подписано соглашение о реализации проекта рекультивации бывшей промзоны «Горская» под Сестрорецком. Причем это соглашение было названо прессой «самым дорогостоящим» - общий объем инвестиций в реконструкцию депрессивного участка на берегу Финского залива должен составить 60 млрд рублей.
 
До недавних пор промзона «Горская» представляла собой унылое зрелище с неконтролируемыми свалками и морально и физически устаревшими хаотичными строениями. На месте бывшей промзоны должен появиться современный IT-кластер для 8000 работников сферы, складские и промышленные помещения для производства формата Industrial Light, парк, музей дамбы, а также открытые общественные пространства, гостиницы и музей дамбы. После завершения редевеломента «Горской» Санкт-Петербург получал более 17 тыс. новых рабочих мест и туристическую зону.
 
Другие инвестиционные соглашения, подписанные в рамках ПМЭФ-2021 остаются под большим вопросом. Так, например, строительство второй очереди нового терминала аэропорта «Пулково» было еще в конце 2021 года под большим вопросом. Уже в 2022 году, в связи с санкционной политикой недружественной России стран и закрытием неба для российских авиакомпаний этот вопрос больше не в повестке. Точно такая же неопределенная судьба у новой широтной магистрали, анонсированной на ПМЭФ-2021 и развязки ЗСД со Шкиперской улицей, согласованной тогда же..
 
В то же время, за365 дней, прошедших со дня подписания соглашения между комитетом по инвестициям Смольного и «Мегалайном» компания успела провести все изыскания, объявить конкурс на лучшее дизайнерское решение для отдельных объектов будущего кластера и провести согласования практически со всеми комитетами Смольного. Помимо этого, специалисты прорабатывают транспортную доступность территории:
 
«В настоящее время разрабатывается транспортный каркас территории, для выполнения которого проведены исследования текущих транспортных потоков локации», - заявил лидер проекта развития промзоны «Горская» Олег Избяков.
 
Ожидается, что полноценный проект будет готов уже к концу 2022 года, а полностью объект будет закончен к концу 2025 года. Полноценную макет будущих изменений промзоны «Горская» продемонстрируют в рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня этого года.

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