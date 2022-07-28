Чехия вышла из состава акционеров МИБ

Чехия заявила, что вышла из состава акционеров Международного инвестиционного банка (МИБ). По ее примеру могут пойти и другие страны Евросоюза.

Как сообщает “АБН”, 27 июля Чешская Республика официально заявила о том, что, начиная с 27 января 2023 года, страна прекратит быть акционером Международного инвестиционного банка.

Впервые разговоры о выходе Чехии из состава акционеров МИБ стало известно еще 25 февраля. Такие же планы были озвучены в отношении Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС).

Обе эти структуры были созданы во второй половине ХХ века с целью содействия экономическому развитию государств — членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).