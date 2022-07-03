Канцлер Шольц выразил обеспокоенность увеличением цен на отопление в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления в эфире телеканала ARD, назвал “социальной взрывчаткой” рост цен за отопления в Германии.

Как передает ТАСС, по словам канцлера, повышение счетов за отопление на пару сотен евро приведет к сумме, которую не смогут осилить многие люди. Шольц пообещал поддержку поставщикам газа и потребителям в свете роста цен на газ.

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что потребители в Германии будут шокированы от предстоящего роста цен на газ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на выступлении в Варшаве значительно приуменьшил показатель объема импорта рлссийской нефти в Германию.