В Германии занизили объем импорта российской нефти

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек значительно приуменьшил показатель объема импорта нефти из России в Германию весной 2022 года.

Как передают ТАСС, в конце апреля Хабек на выступлении в Варшаве заявил, что импорт нефти из РФ составляет всего 12%. Но в отовете его ведомства указали, что доля поставок нефти из России в Германию в апреле и мае составляла 27,8%.

Депутата Бундестага от фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан прокомментировал эту ситуацию, отметив, что зависимость Германии от импорта российской нефти не снизилась.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по мнению бывшего главы мюнхенского института экономических исследований Ifo профессора Ханс-Вернера Зинна основная вина высокой инфляции в странах ЕС лежит на ЕЦБ, а не на России. В Германии цены производителей выросли на 33,6 процента.