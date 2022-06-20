Эксперты оценили значимость заключенных на ПМЭФ соглашений

В городе на Неве завершился Петербургский международный экономический форум. В рамках ПМЭФ Северная столица подписала 46 соглашений на сумму 503,6 млрд рублей.

В основном инвесторов интересовали проекты в сфере инфраструктуры – транспорт, здравоохранение, наука, образование, развитие IT-технологий.

Эксперты оценили итоги ПМЭФ-2022 и перспективы заключенных соглашений. Ректор Политехнического университета Петра Великого отметил, что итоги форума – для города – соглашения на сумму более полтриллиона рублей – можно считать выдающимся достижением. По его слова, это является доказательством того, что несмотря ни на какие внешние воздействия, экономика России развивается.

Значимость заключенных соглашений на ПМЭФ оценил также журналист и политолог Юрий Светов. «Очень важно, что Россия собрала сюда людей со всего мира и они смогли услышать и увидеть, что мы способны им предложить», – сказал специалист. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отдельно Юрий Светов отметил соглашение о создании Центра машиностроения и логистики в Северо-Западном регионе, подписанное с «Объединенной судостроительной корпорацией», традиционное соглашение с «Газпромом» и его структурными подразделениями, а также соглашение с концерном «Алмаз-Антей».