Петербург вошел в ТОП-10 регионов России по доходам населения

Петербург стал седьмым в рейтинге регионов России по уровню благополучия населения. Лидерами остались Ямало-Ненецкий АО, Москва и Магаданская область.

Составители рейтинга рассчитывали отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины.

В Северной столице средняя заработная плата составляет 79,4 тыс. рублей, а стоимость потребкорзины 24 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества.

В ТОП-10 также вошли Чукотка, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Мурманская область.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург и Ленинградская области вошли в десятку регионов России, которые являются востребованными среди инвесторов. Если ранее в нацрейтинге 2021 года было всего 42 показателя, то в этом – уже 67.