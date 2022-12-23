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В Ленобласти с начала 2023 года заработает единый налоговый счет

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© Фото: Baltphoto

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В Ленобласти предприниматели и организации с 1 января следующего года автоматически перейдут на единый налоговый счет. Теперь все необходимые платежи будут собраны в одном документе.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что единый счет создан для того, чтобы упростить оплату налогов. Предпринимателям теперь не придется тратить время на заполнение различных платежных документов, потому что все необходимое теперь будет собрано в одном. После получения взноса налоговая инспекция самостоятельно распределит средства. Об этом сообщает МК в Ленобласти.

Оплатить все налоги необходимо до 28 числа, все отчеты – до 25 числа. Предприниматели смогут распоряжаться всеми средствами, по их не переведут на оплату налогов.

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