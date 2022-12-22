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В России запустят индекс цен на вторсырье

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© Фото: Baltphoto

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В России появится индекс цен на вторсырье. Ее запуском займется Биржа Вторсырья (ВМР). Ранее Российский экологический оператор провел исследование, в результате которого была выявлена потребность введения индекса цен. Данную идею поддержали 83 процента респондентов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что они продолжают “развивать Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичного сырья”. Для этого организация проводит вопросы на регулярной основе. Один из последних показал, что участникам рынка нужен индекс цен на вторсырье. Об этом сообщает телеканал 360.

Буцаев отметил, что это мировая практика. В странах Европы и Северной Америки различные аналитические центры уже используют подобные индексы.

Кроме того, 87 респондентов заявили о необходимости функции отслеживания необходимого лота и столько же возможность размещения фото/видеоматериалов к описанию лота.

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