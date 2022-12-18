  • 18 Декабрь 2022
USD 17.12.2022 64.6078 +0.3063
USD ММВБ 00:05 63.9680  
EUR 17.12.2022 68.7798 +0.3328
EUR ММВБ 00:05 68.2256  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

ФАС проверит Wildberries на обоснованность введения различных штрафов

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит Wildberries на предмет обоснованности введения штрафов для продавцов. Ранее продавцы массово жаловались на маркетплейс.

Продавцы сообщили об ужесточении штрафов с 1 декабря. Теперь им грозит штраф за неправильно указанные размеры товаров. Однако продавцы не получают никаких отчетов. Также им не предоставили регламент штрафов. Об этом сообщает АБН.

Инициатором проверки выступил член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников.

Он обратился в ведомство с целью уточнить, допустима ли такая ситуация, когда продавец не знает всех деталей работы с торговой площадкой. Также он приложил документы, в которых указано, что в документах о тарифах и оферте Wildberries не прописало никакой информации о штрафах.

Сотрудники торговой площадки заявили, что с 12 декабря были отменены штрафы за ошибочно указанные размеры. Решение о введение таких штрафов в компании объяснили тем, что продавцы злоупотербляли доверием покупателей. По их словам, продавцы перевозили товары по более низким тарифам.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram