ФАС проверит Wildberries на обоснованность введения различных штрафов

В России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит Wildberries на предмет обоснованности введения штрафов для продавцов. Ранее продавцы массово жаловались на маркетплейс.

Продавцы сообщили об ужесточении штрафов с 1 декабря. Теперь им грозит штраф за неправильно указанные размеры товаров. Однако продавцы не получают никаких отчетов. Также им не предоставили регламент штрафов. Об этом сообщает АБН.

Инициатором проверки выступил член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников.

Он обратился в ведомство с целью уточнить, допустима ли такая ситуация, когда продавец не знает всех деталей работы с торговой площадкой. Также он приложил документы, в которых указано, что в документах о тарифах и оферте Wildberries не прописало никакой информации о штрафах.

Сотрудники торговой площадки заявили, что с 12 декабря были отменены штрафы за ошибочно указанные размеры. Решение о введение таких штрафов в компании объяснили тем, что продавцы злоупотербляли доверием покупателей. По их словам, продавцы перевозили товары по более низким тарифам.