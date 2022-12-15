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В Петербурге простой завода Hyundai продлили до 2023 года

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В Петербурге продлили срок простоя автомобильного завода Hyundai. Он закрылся еще в марте 2022 года из-за возникших проблем с логистикой для поставки комплектующих.

О просто завода Hyundai заявили еще в марте 2022 года. С тех пор сроки об его окончании переносятся на регулярной основе. Автомобильный эксперт Денис Гаврилов заявил, что решение вновь продлить простой является вполне очевидным. Об этом сообщает “Деловой Петербург”.

Специалист считает, что на это оказывает влияние неизменная с марта 2022 года геополитическая ситуация. Поэтому в 2023 году положение дел останется на том же уровне.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе случилось возгорание в здании машиностроительного завода "Звезда". Пожарные продолжают тушить пламя. К тушению пламени от МЧС привлечено 35 человек личного состава и 35 единиц техники.

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