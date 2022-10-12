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Фонд капремонта приступил к работе с задолженностями юридических лиц

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Фонд капитального ремонта Петербурга активизирует работу по задолженностям юридических лиц. Отмечается собственников нежилых помещений платежная дисциплина при равных взносах ниже, чем у владельцев обычных квартир. Для удобства оплаты взносов на сайте Фонда доступны данные по и по нежилым объектам.

В Фонде рассказали, что в 2022 году организация проводит большую кампанию по работе с задолженностью собственников жилых помещений в Северной столице, однако ранее мало внимания уделялось юридическим лицам.

Основная проблема со взносами юридических лиц заключается в отсутствии почтовых ящиков. Именно поэтому собственники не всегда могут получить бумажные квитанции. Это привело к тому, что некоторые владельцы помещений даже не подозревали о скопившихся задолженностях. Количество таких должников уже превысило тысячу. Общая сумма долгов составила около 300 млн рублей по 15 тыс. лицевым счетам.

В Фонде отметили, что, при отсутствии почтовых ящиков  у компании, узнать о задолженностях можно с помощью личного кабинета на официальном сайте.

Руководитель Фонда Дмитрий Шутов отметил, что теперь пользователи могут проверить задолженности буквально в три клика.

На сайте фонда можно подключить сразу несколько помещений, также юридические лица могут проверить полные выписки и скачать электронные квитанции по каждому из них отдельно. После этого они смогут оплатить взносы и долги без комиссии.

На сайте Фонда организована функция обратной связи, через которую собственники смогут задавать любые инетерсующие вопросы. 

Согласно полученным данным, за 2022 год задолженность юридических лиц по взносам за капитальный ремонт выросла на 26%. Параллельно с ними собственники обычных квартир наоборот стали вовремя платить взносы и погашать долги. За сентябрь собираемость достигла отметки в 122%.

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