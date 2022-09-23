Yandex Cloud и Яндекс 360 объявили о своем объединении

В России произошло объединение двух организаций. На такой шаг пошли облачный сервис Yandex Cloud и виртуальный офис «Яндекс 360» . Теперь они стали единой экосистемой.

Как сообщает АБН, пресс-служба Yandex Cloud рассказала, что такое решение двух организаций было принято для того, чтобы совместно предоставлять пользователям услуги облачного хранилища. Такая экосистема поможет получить полный пакет продуктов по принципу “одного окна”. В первую очередь, для организации виртуального офиса и трансформации всех бизнес процессов.

Отметим, что лидером бизнес-группы станет Алексей Башкеев, который продолжит исполнять обязанности по руководству Yandex Cloud. СЕО “Яндекс 360” Владимир Русинов продолжит развивать собственное направление. А создание единой экосистемы должен заняться операционный директор Yandex Cloud Олег Коверзнев.