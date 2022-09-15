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Правительство выделяет 1,3 млрд рублей для товарооборота с Калининградом

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© Фото: Baltphoto

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Россия не планирует сбавлять темпы товарооборота с Калининградской областью. В 2022 года правительство Российской Федерации выделяет субсидии судоходным компания, которые занимаются перевозками в регион и обратно. Всего в качестве субсидий будет выделен 1,3 миллиарда рублей. 

Как сообщает МК в Калининграде, о решение правительства Российской Федерации выделить 1,3 миллиарда рублей в качестве субсидий судоходным компаниям рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Премьер-министр рассказал, что в правительстве рассчитывают на то, что только по льготному трафику суммарно в обе сторон будет перевезено около 900 тысяч тонн грузов. Таких цифр планируют достичь до конца декабря 2022 года. 

Отмечается, что субсидирование судоходных компаний для перевозки товаров в первую очередь связано с тем, чтобы не допустить роста цен на товары. Также государство хочет поддержать местные промышленные предприятия. 

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