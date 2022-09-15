Правительство выделяет 1,3 млрд рублей для товарооборота с Калининградом

Россия не планирует сбавлять темпы товарооборота с Калининградской областью. В 2022 года правительство Российской Федерации выделяет субсидии судоходным компания, которые занимаются перевозками в регион и обратно. Всего в качестве субсидий будет выделен 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщает МК в Калининграде, о решение правительства Российской Федерации выделить 1,3 миллиарда рублей в качестве субсидий судоходным компаниям рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер-министр рассказал, что в правительстве рассчитывают на то, что только по льготному трафику суммарно в обе сторон будет перевезено около 900 тысяч тонн грузов. Таких цифр планируют достичь до конца декабря 2022 года.

Отмечается, что субсидирование судоходных компаний для перевозки товаров в первую очередь связано с тем, чтобы не допустить роста цен на товары. Также государство хочет поддержать местные промышленные предприятия.