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На прилавках крупных розничных сетей могут появиться товары из Карелии

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© Фото: Baltphoto

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В России растет интерес на продукты из Карелии. Отечественные торговые сети рассматривают вариант организации “фермерских полок” на прилавках своих магазинов. Там выставят фермерские продукты из Карелии. 

Как сообщает AllNW, завершилось заседание круглого стола бизнеса и власти Карелии и Петербурга. Он состоялся в рамках межрегионального бизнес-форума. На мероприятии представителям сфер удалось обговорить возможность реализации карельских фермерских продуктов на полках сетевых магазинов. Одна из участниц форума отметила, что чаще всего эту нишу представляет локальный местный бизнес, а не крупные торговые сети. 

Отмечается, что в ноябре 2022 года запланировано проведение международной продовольственной выставки Петерфуд-2022. Мероприятие пройдет в Петербурге. На нем хотят представить продовольственные продукты компаний из Карелии. Выставка также станет площадкой ля переговоров между местным бизнесом и крупными торговыми сетями. 

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