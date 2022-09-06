Западные санкции могут привести к сокращению российской экономики



Санкции, введенные коллективным западом, против России оказывают негативное воздействие на российскую экономику и внутренний рынок.

Как сообщает АБН, Россия в ближайшее время может столкнуться с рецессией из введенных западом санкций. Ожидается, что она может быть более длинной и глубокой, чем ранее прогнозировали аналитики.

Существуют три сценария развития событий. Два из которых предполагают, что сокращение российской экономики начнется в следующем году, однако на докризисный уровень она сможет вернуться лишь к концу десятилетия по позитивным прогнозам. Возможно, это случится позже. Всего рассматривается два сценария — «инерционный» и «стрессовый». Первый сценарий предполагает, что в следующем году экономические показатели по сравнению с 2021 годом снизятся на 8,3%. Второй прогноз предполагает резкий спад в 2024 году.

В правительстве РФ считают, что санкционное давление со стороны западных стран на РФ будет только усиливаться.