На BRIEF`22 обсудят будущее промышленности в условия санкций

На Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF`22 одной из главных тем станет обсуждение будущей промышленности в условиях санкций. В мероприятии примем участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщает онлайн47, Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF`22 пройдет 15 сентября 2022 года. Главной темой предстоящего форума станет будущее промышленности в условиях санкций.

Сообщается, что в повестку мероприятие также войдет обсуждение темы “на какие рынки ориентироваться в новых“. Также участникам форума предстоит обсудить биржу деловых контактов и определить какие отрасли промышленности в рамках санкций пойдут вверх, а каким предстоит столкнутся с проблемами. Запланирован и открытый разговор о мерах поддержки и практическом опыте бизнеса в их получении.

Отмечается, что организатором мероприятии стал экономический блок правительства Ленобласти.