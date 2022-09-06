В Петербурге началась распродажа земли за 1 рубль в целях импортозамещения

В Петербурге приняли постановление о продаже земельных участков для крупных инвесторов за 1 рубль. Такое решение принято с целью привлечения новых инвестиций в Северную столицу и развития импортозамещающей промышленности.

Как сообщают в пресс-службе администрации Петербурга, инвесторы смогут купить землю в Северной столице за 1 рубль за квадратный метр. Однако землю по сниженных ценам отдадут только для проектирования и строительства объектов целевого назначения.

В Смольном отметили, что такое решение благоприятно воздействует на привлечение новых инвестиций и развития промышленности в городе. В том числе, импортозамещающей. По словам представителей правительства, в работе уже находятся 10 инвестиционных проектов, большинство из которых направлено на импортозамещение.

Также в Смольном рассказали, что для реализации новых проектов, размер инвестиций со стороны покупателей должен составить не менее 350 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что врио руководителя ФСН не сомневается в том, что Смольный достигнет поставленной цели в один триллион рублей дохода.