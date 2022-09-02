Депутат Госдумы не сомневается в том, что доходы Петербурга достигнут одного триллиона рублей

Петербург пополняет свой бюджет стремительнее ожидаемого. С январь по август в казну уже поступило свыше 800 миллионов рублей. Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева считает, что к концу года доход достигнет отметки в один триллион рублей.

Известно, что по состоянию на 2 августа 2022 года бюджет города уже пополнился свыше чем на 90 процентов от планируемого уровня доходов в 2022 году. Эксперты уверены, что столь стремительное пополнение казны поспособствует в достижение планки в один триллион рублей, сообщает Neva.Today.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева уверена, что Петербургу удастся достичь желаемой отметки не только в 2022 году, но и в 2023 году. Стремительному пополнению поспособствовали цены на газ, а именно налоговые поступление от корпорации “Газпром”. Дмитриева отметила, что важна не только прибыл, но и умение грамотно ею распорядиться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как власти Петербурга тратят рекордные доходы бюджета.