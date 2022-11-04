Бывший вице-губернатор Петербурга купил долю в компании "ПромСистемы"

Экс-вице-губернатор Евгений Елин приобрел долю в сфере оптовой торговли промоборудованием. Теперь чиновник владеет 17% ООО «ПромСистемы», который принадлежит «Инженерному центру судостроения».

Купленная доля бывшего вице-губернатора Евгения Елина находится в компании «ПромСистемы». Предприятие, помимо оптовой торговли промышленным оборудованием, занимается обслуживанием газовых турбин. Продал же долю Евгению Елину АО «Инженерный центр судостроения», что видно из сообщения ЕГРЮЛ на сайте rusprofile.ru.

Из уведомления на сайте стало известно, что Елин с приобретением доли получил 1 700 рублей, что соответствует части из 17%. За 2021 год предприятие заняло 2 185 место по объему выручки за 2021 год.

Евгений Елин, будучи на посту вице-губернатора в Правительстве Петербурга, курировал все экономические вопросы. Кроме того, он отвечал за промышленную политику, стратегическое планирование, госзаказ, инновации и торговлю, держал под контролем работу комитета имущественных отношений.

Во время пандемии бывший вице-губернатор отвечал за постановление №21 (о мерах противодействия коронавирусу). В отставку он подал самостоятельно в 2021 году.

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