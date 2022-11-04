К 2023 стоимость школьного питания повысится в Петербурге

По выставленным новым ценам, еда в петербургских школах подорожает на 30%.

Как сообщили в Смольном, были установлены цены на школьные обеды, которые будут в следующем году.

В последующем для учеников начальной школы (1-4 класс) завтрак будет стоить 96 рублей 90 копеек в день, а обед - 145 рублей 30 копеек. Комплексный обед обойдется в 242 рубля 20 копеек. Среднее и старшее звено (с 5 по 11 класс) будут питаться за 113 рублей 90 копеек на завтрак, за 179 рублей 80 копеек в обед. Комплексно цены будут выше, такой обед будет стоить 415 рублей 20 копеек.

Стоимость будет компенсирована за счет денег, выделенных из федерального и городского бюджета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Смольный выделил 9 млрд рублей на бесплатное питание для льготных школьников.