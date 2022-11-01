Направления субсидий из Калининграда утверждены Росавиацией

Росавиация запланировала к 2023 году субсидировать пять калининградских авиамаршрутов в разные части России.

Как сообщает «МК в Калининграде», на определенные направления будут предоставлены льготы для покупки билетов. Всего бюджетирование осуществляют по пяти направлениям. Пассажирам, летящим Махачкалу, Нижний Новгород, Пермь, Псков и Самару предоставят скидки.

Программа начнет осуществляться с 1 января 2023 года. На нее выделено 9 млрд рублей из федерального бюджета.

Авиаперелеты по России будут осуществляться по 308 направлениям. На продажу поступит около 4 млн билетов.