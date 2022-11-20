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Кремль планирует отказаться от доллара

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© Фото: Baltphoto

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В правительстве России рассматривают возможность отказа от расчета в долларах со странами-союзниками. Предполагается возможность задействовать другие индикаторы для определения курсов национальных валют.

Как сообщает Петроград.ру, на данный момент при международных расчетах курс национальных валют устанавливается через доллар. На данный момент такая схема не выгодна для России, поэтому появилась задача навсегда уйти от кросс-курса через американскую валюту. Новая система будет подразумевать возможность задействовать альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют. Возможно такой подход будет выгодным при расчете со странами-союзниками.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что владелец «Билайна» заявил о продаже своего бизнеса в России

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