Более половины жителей Петербурга не доверяют кредитам

Петербуржцы потеряли доверие к кредитам. Сейчас уже больше половины горожан не рискуют брать заемы, так как не хотят попасть в долговую яму.

Чтобы узнать, как жители Северной столицы относятся к кредитам, специалистами SuperJob был проведен опрос. В результате выяснилось, что около 63% горожан не любят брать денежные средства в заем. Об этом сообщает "Петроград".

При этом есть и те, кто наоборот считает, что кредиты - это хорошая возможность осуществить свои желания. Таких граждан, по итогам исследования, специалисты насчитали 18%.

Интересно то, что чаще всего негативно к кредитам относятся больше мужчины, чем женщины. Заемы в большей степени не порицают те, кто ими когда-то пользовался.