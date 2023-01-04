В Петербурге появится региональный инвестиционный стандарт

Для привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли в Санкт-Петербурге задумались о введении Регионального инвестиционного стандарта (РИС).

Ввести РИС планируют уже в текущем 2023 году. Помимо привлечения инвестиций разработанный Минэкономразвития России РИС должен будет стандартизировать работу с инвесторами. Об этом пишет Neva.Today.

Известно, что РИС уже активно практикуется в Москве, Московской, Волгоградской, Новгородской области и в других регионах. При этом открытые отчеты об эффективности стандарта отсутствуют. В оставшихся субъектах России РИС хотят внедрить в 2023 году.

Впервые механизм был введен в 2021 году. Тогда количество субъектов, на которые распространился РИС, составляло 12, а в 2022 уже 45.

Предполагается, что после введения РИС в Петербурге будут утверждаться инвестиционные декларации с обязательствами по сохранению и развитию условий вложенных средств. Систематизировать работу будут соответствующие агентства и комитеты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Ленинградской области предприниматели и организации с начала 2023 года автоматически перешли на единый налоговый счет. Теперь все необходимые платежи собраны в одном документе.