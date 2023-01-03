В 2022 году через порт Петербурга прошло в два раза меньше импортной рыбы

За прошлый год специалисты Россельхознадзора заметили сильное снижение объемов поступающей импортной рыбы, рыбопродукции и морепродуктов через порт Северной столицы.

Как отмеили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, поступление перечисленных групп товара через Большой порт Санкт-Петербурга стало меньше практически в 2 раза. Так, по итогам 2022 года показтель остановился на отметке в 206,2 тысячах тонн.

При этом ключевыми экспортерами рыбной продукции для Петербурга сейчас остаются Фарерские острова, Чили, Турция, Вьетнам и Китай.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в текущем году затянувшийся продовольственный кризис может обернуться катастрофой мировых масштабов, считает эксперт.