Петербургский Арбитражный суд арестовал активы Linde на 35 млрд

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти арестовал российские активы немецкой компании Linde.

Как удалось узнать из карточки арбитражного дела, компания Linde получила штраф на 35 млрд рублей. РБК сообщает, что были арестованы российские активы немецкой Linde GmbH, находящейся в Германии, и ее материнской компании Linde PLC, зарегистрированной в Ирландии.

Отмечается, что в суд обратилась компания "РусХимАльянс", - она является совместным предприятием "Газпрома" и "РусГазДобычи". Международное арбитражное разбирательство обосновано невыполнением компанией обязательств по строительству газоперерабатывающего завода.

По данным издания, стоимость арестованных активов на настоящий момент составляет около 35 миллиардов рублей, - это в два раза меньше предъявленных немецкой компании убытков. Таким образом, "РусХимАльянс" хочет взыскать с ответчика свыше 946 млн евро неотработанного аванса и более 25 млн евро. Кроме того комапния должна будет возместить 7 млн рублей убытков.

Известно, что с иском к Linde компания "РусХимАльянс" обратится в Гонконгский международный арбитражный центр.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что российские активы автоконцерна Nissan перейдут "АвтоВазу" для последующей реализации в Северно столицы производства автомобилей Lada.