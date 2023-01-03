Бывший руководитель "ФосАгро" предположил, что продовольственный кризис может перерасти в катастрофу

В 2023 году затянувшийся продовольственный кризис может обернуться катастрофой мировых масштабов.

Такое мнение высказал бывший руководитель "ФосАгро" Андрей Гурьев и напомнил о докладе ООН, где 2022 год был назван годом беспрецедентного голода. Об этом пишет "Петроград".

Эксперт отметил, что сейчас человечество столкнулось с некоторыми проблемами в доступности продовольствия. Предполагается, что они могут перерасти в масштабную катастрофу в случае, если не предпринять какие-либо меры.

В прошлом году Всемирная продовольственная программа ОНН заявила, что мир может столкнутся с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также с неконтролируемой миграцией.