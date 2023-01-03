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Мантуров: "АвтоВАЗ" получит российские активы Nissan от НАМИ для производства автомобилей Lada

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© Фото: скриншот Google-maps

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Российские активы автоконцерна Nissan перейдут "АвтоВазу" для последующей реализации производства автомобилей Lada в Петербурге.

Российские активы Nissan "АвтоВазу" передаст подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров. 

Отмечается, что решение о передаче активов НАМИ было принято не так давно. В конечном итоге они окажутся у "АвтоВАЗА" для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на территории Северной столицы. Пока не уточняется, о каких иностранных производителях идет речь, но подчеркивается, что все находится на завершающей стадии по достижению договоренностей

Еще в конце ноября состоялось приобретение российских активов Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Покупка была осуществлена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет.

Также в начале декабря Мантуров заявлял, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ". Предполагается, что в 2023 году компания может произвести более 400 тысяч автомобилей.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что в Санкт-Петербурге на бывшем заводе японского автоконцерна Nissan планируют возобновить производство. Таким образом, "АвтоВАЗ" займется выпуском автомобилей под брендом Lada. Генеральный директор компании Максим Соколов отметил, что планируется выпуск современных и качественных автомобилей.

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