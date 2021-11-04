Беглов: необходимо увеличить расходную часть бюджета на 53,4 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2022–2024 годы.

Глава города предложил увеличить расходную часть бюджета на 53,4 млрд рублей в 2022 году. Дополнительные средства планируется направить на развитие города и социальную сферу. С учетом поправки, только следующем году расходы должны увеличиться до 971,5 млрд рублей, доходы — до 890,8 млрд (+16,4 млрд), а дефицит составит почти 81 млрд рублей.

«С учетом поправки губернатора Санкт-Петербурга доходы городского бюджета в 2022 году будут составлять 890,8 миллиарда рублей. Расходы - 971,5 миллиарда рублей. Дефицит - 80,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.