В Ленобласти проиндексируют зарплату педагогов в следующем учебном году

Об этом 31 октября сообщил «Тихвин Онлайн» в паблике во «Вконтакте»

В Ленобласти депутаты проголосовали за индексацию зарплат педагогов. Расчетная величина в новом учебном году составит 10 755 рублей. От этой суммы будут считать и все остальные выплаты учителям. В том числе, надбавки за стаж, премии и так далее.

С 1 сентября 2022 года размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников государственных учреждений Ленинградской области увеличатся в 1,04 раза.

Депутаты Законодательного Собрания Ленобласти поддержали законопроект сразу в трёх чтениях.