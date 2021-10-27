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Депутаты ЗакСа Петербурга в первом чтении утвердили проект бюджета на 2022-2024 годы

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© Фото: Pixabay

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Петербургский парламент принял в первом чтении проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Проект закона 27 октября опубликован на сайте ЗакСа Петербурга.

На заседании 27 октября Заксобрание Петербурга в первом чтении утвердили проект закона о бюджете на следующие три года. Депутаты рассматривали проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. По сравнению с показателями этого года, доходы казны Петербурга в 2022 году вырастут почти на 10 %.

Доходная часть бюджета города в 2022 году составит 874,36 млрд рублей, в 2023 году — 960,2 млрд рублей, в 2024 году — 1033,4 млрд рублей. Основной источник дохода — налоги от физических лиц. Дефицит петербургского бюджета, тем временем, составит 43 млрд рублей.

43 депутата поддержали проект бюджета, против проголосовал один. Пятеро человек воздержались.

 

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