Депутаты ЗакСа Петербурга в первом чтении утвердили проект бюджета на 2022-2024 годы

Проект закона 27 октября опубликован на сайте ЗакСа Петербурга.

На заседании 27 октября Заксобрание Петербурга в первом чтении утвердили проект закона о бюджете на следующие три года. Депутаты рассматривали проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. По сравнению с показателями этого года, доходы казны Петербурга в 2022 году вырастут почти на 10 %.

Доходная часть бюджета города в 2022 году составит 874,36 млрд рублей, в 2023 году — 960,2 млрд рублей, в 2024 году — 1033,4 млрд рублей. Основной источник дохода — налоги от физических лиц. Дефицит петербургского бюджета, тем временем, составит 43 млрд рублей.

43 депутата поддержали проект бюджета, против проголосовал один. Пятеро человек воздержались.