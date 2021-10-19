В Петербурге в рамках проекта «Небосвод-Северо-Запад» открывается пилотная зона

Об этом стало известно 19 октября в ходе международного инновационного форума транспортной инфраструктуры Smart Transport 2021.

В Петербурге открывается пилотная зона для городской аэромобильности. В рамках проекта «Небосвод-Северо-Запад» реализуются проекты для повышения городской аэромобильности. Планируется взаимодействие в рамках реализации пилотного проекта цифровой платформы по организации полетов беспилотных воздушных судов (БВС) «Небосвод» в Санкт-Петербурге, а также при проведении тестовых полетов беспилотников с использованием цифровой платформы.

Четырехстороннее соглашение было подписано между Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Агентство внешнего транспорта», ООО «ИНВИТРО СПб» и научно-исследовательским центром «Аэроскрипт».

Генеральный директор «Инвитро» Петербурга Елена Чернер прокомментировала участие в соглашении: «Для нашей компании принципиально важно смотреть в будущее и развиваться вместе с современными технологиями. Городская аэромобильность, беспилотные технологии доставки грузов, в том числе биоматериалов – несомненно, в повестке нашего рынка, поскольку от уровня развития этих технологий зависит качество оказываемых нами услуг, а значит, и качество жизни наших клиентов».

В дальнейшие планы входит привлечение к пилотному проекту заинтересованных пользователей, выполняющих полеты с использованием БВС, центров компетенций по разработке технологий, необходимых для создания системы городской аэромобильности.